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Лыжник сборной Норвегии заразился коронавирусом перед первым этапом Кубка мира

Лыжник сборной Норвегии заразился коронавирусом перед первым этапом Кубка мира
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Лыжник сборной Норвегии Синдре Бьорнестад Скар заразился коронавирусом в преддверии первого этапа сезона-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает норвежское издание Budstikka, ссылаясь на сообщение норвежской федерации.

Скара уже вывели из состава национальной команды. Его заменили на Сиверта Вийга.

Скар участвовал на открытии норвежского лыжного сезона в Бейтостолене в минувшие выходные. Он пробежал только спринт и не принял участия в дистанционной гонке. Сообщалось, что у него возникли болезненные ощущения в дыхательных путях. В спринте же спортсмен занял третье место.

Напомним, российские лыжники решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранены от международных соревнований.

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