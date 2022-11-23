Лыжник Сергей Устюгов рассказал о планах на сезон-2022/2023

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что планирует начать выступление в Кубке России, начиная с третьего этапа, который пройдёт в Чусовом (Пермский край).

Стартовые этапы Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия) Устюгов пропускает. Третий этап в Чусовом пройдёт с 10 по 13 декабря в формате мини-тура, который будет включать в себя спринт свободным стилем, гонки с раздельным стартом свободным стилем на 15 км у мужчин и 10 км у женщин, а также гонки преследования классическим стилем.

«В Кубке России планирую начать участвовать с этапа в Чусовом, потом — Кирово-Чепецк, Красногорск. Готовлюсь к чемпионату России, это для меня основное. Всё остальное — подготовительный этап. Я себя настроил так», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».

В ближайшее время Устюгов планирует принять участие во Всероссийских соревнованиях «Сыктывкарская лыжня». В программе соревнований, которые пройдут 26-27 ноября, гонки с раздельным стартом свободным и классическим стилями.