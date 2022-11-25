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Видеообзор триумфа Рибом и падения Дальквист на финишной прямой в спринте Кубка мира

Видеообзор триумфа Рибом и падения Дальквист на финишной прямой в спринте Кубка мира
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Шведская лыжница Эмма Рибом выиграла соревнования в классическом спринте среди женщин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финлядндия). Спортсменка на 0,91 секунды опередила соотечественницу, Йоханну Хагстрём. Третьей стала представительница Норвегии Тириль Уднес Венг с отставанием от лидера в 0,93 секунды. Шведка Майя Дальквист выходила на финишную прямую в группе лидеров, однако упала и не смогла продолжить борьбу за медали.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Результаты:

1. Эмма Рибом (Швеция) — 2:49.2.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2:50.1.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 2:50.1.
4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 2:51.6.
5. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) — 3:03.1.
6. Майя Дальквист (Швеция) — 3:40.7.

Рибом является чемпионкой мира среди юниоров 2019 в спринте. Впервые на подиум в личной гонке Рибом поднялась в сезоне-2020/2021 на этапе Тур де Ски в Валь-Ди-Фьеме, где заняла третье место в спринте.

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