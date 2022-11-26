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Шведка Андерссон выиграла классическую разделку на 1-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Шведка Андерссон выиграла классическую разделку на 1-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам
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В Руке (Финляндия) прошла женская гонка с раздельным стартом классическом стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон, второй результат показала другая шведка Фрида Карлссон, тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Катарина Хенниг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Женщины, 10 км

1. Эбба Андрессон (Швеция) — 24.49,6.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 5,7 секунды.
3. Катарина Хенниг (Германия) + 13,3.
4. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + 13,5.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 18,3.
6. Хейди Венг (Норвегия) + 21,1.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
26 ноября 2022, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
24:49.6
2
Фрида Карлссон
Швеция
+5.7
3
Катарина Хенниг
Германия
+13.3
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