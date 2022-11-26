Шведка Андерссон выиграла классическую разделку на 1-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В Руке (Финляндия) прошла женская гонка с раздельным стартом классическом стилем на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон, второй результат показала другая шведка Фрида Карлссон, тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Катарина Хенниг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Разделка, классический стиль. Женщины, 10 км

1. Эбба Андрессон (Швеция) — 24.49,6.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 5,7 секунды.

3. Катарина Хенниг (Германия) + 13,3.

4. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + 13,5.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 18,3.

6. Хейди Венг (Норвегия) + 21,1.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).