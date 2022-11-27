Лыжницы пожаловались на громкий шум перед стартом гонки преследования в Руке

Участницы 20-километровой гонки преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) пожаловались на громкий звук на арене перед началом соревнований.
По информации Dagbladet, за несколько секунд до начала гонки на стадионе раздался сильный звуковой сигнал. Из-за этого некоторые лыжницы начали затыкать себе уши. Среди них были такие звёзды лыжных гонок, как Эбба Андерссон, Хелене Марие Фоссесхолм и Ингвильд Флугстад Эстберг.
«Это было ужасно. Это звучало как звуковой сигнал перед тем, как раздался взрыв», — заявила Фоссесхолм в интервью норвежскому изданию.
«Я чувствовала, что моя голова вот-вот взорвётся, и это чувствовали все», — солидарна с ней Тириль Уднес Венг.
Сообщается, что по итогам инцидента в Международную федерацию лыжного спорта и сноубординга (FIS) был отправлен запрос с целью выяснения обстоятельств.
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