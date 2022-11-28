Крюгер считает, что Клебо не сможет выиграть все гонки на втором этапе Кубка мира

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер ответил на вопрос, сможет ли его соотечественник Йоханнес Клебо выиграть все гонки на втором этапе Кубка мира.
«Можно ли обогнать Клебо в этом сезоне? Да, я думаю, это возможно. Йоханнес очень хорош в гонках. Трассы, которые не очень подходят мне, прекрасно подходят для него. Я знаю, что есть и другие, кто может выигрывать золото в лыжных гонках, и верю, что в пятницу мы получим нового победителя, надеюсь, это будет кто-то из Норвегии», — приводит слова Крюгера NRK.
В пятницу, 2 декабря, стартует второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в норвежском Лиллехаммере со 2 по 4 декабря. После первого этапа в Руке (Финляндия) в общем зачёте лидирует Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 315.
2. Пол Голберг (Норвегия) — 292.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 231.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 216.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 170.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 165.
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 156.
8. Вильям Порома (Швеция) — 154.
9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия), Франческо де Фабиани (Италия) — по 141.
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