Клебо — о сообщении Большунова: мне неловко, что на старте нет лучших

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо высказался о сообщении Александра Большунова. Ранее россиянин поздравил своего соперника с победами на Кубке мира, заявив, что «Большой хрустальный глобус» можно уже отдавать Клебо.
«Это было немного неожиданно. Мне как спортсмену неловко, что на старте нет лучших, в том числе Большунова, но в нынешней ситуации иное невозможно. И я сам ничего не могу делать, кроме как кататься на лыжах как можно быстрее», — цитирует Клебо TV2.
Напомним, российские лыжники, в том числе Александр Большунов, пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
27 ноября Йоханнес Клебо стал победителем гонки преследования на 20 км в Руке (Финляндия). Норвежец выиграл третью гонку подряд на первом этапе Кубка мира. До этого он стал триумфатором спринта и разделки.
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