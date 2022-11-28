Нортуг: без Большунова никто не победит Клебо на ЧМ. Он возьмёт шесть золотых медалей

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг высказался о перспективах своего соотечественника Йоханнеса Клебо успешно выступить на чемпионате мира.
«Учитывая ситуацию сейчас, когда россиянам запрещено выступать, и форму, которую демонстрирует Клебо, он способен выиграть шесть золотых медалей на чемпионате мира! Возможность есть, он и сам это хорошо знает. Я могу сказать, что такие мысли сводят с ума Йоханнеса.
Клебо справится. То, как он выглядит в начале сезона, — невероятно, кажется, что он стал сильнее. И сам факт того, что возможность есть, кое-что говорит о потенциале Клебо: он хорош в спринте, возможности есть и в других гонках.
Так что без Большунова кто победит Клебо? Очевидно, никто. На данный момент Йоханнес полностью контролирует большинство дистанций и спортсменов. После того, что мы увидели в Руке, я думаю, всё и так ясно», — приводит слова Нортуга TV2.
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