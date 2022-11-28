«Он пишет мне каждый день». Маркус Крамер – об отношениях с Сергеем Устюговым
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Бывший тренер сборной России, а ныне Италии, немецкий специалист Маркус Крамер рассказал, как поддерживает контакт с подопечным, олимпийским чемпионом 2022 в эстафете Сергеем Устюговым.
Крамер был вынужден покинуть тренерский штаб сборной России из-за ситуации на Украине, однако продолжает консультировать Устюгова.
«Сергей подумывал о завершении карьеры, но, к счастью, передумал. Он пишет мне каждый день о погоде, других новостях, о чём угодно.
Эта группа была для меня второй семьёй. До сих пор сложно поверить в произошедшее. Время, проведённое в России, было для меня таким хорошим. Для меня эта история про друзей и моих бывших спортсменов. Дело здесь совсем не в политике России. Это совсем о другом», — приводит слова Крамера Iltalehti.
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