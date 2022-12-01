Александр Большунов одержал первую победу в сезоне-2022/2023
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем классической разделки на 15 км. Гонка проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи. Эта победа стала для него первой в этом сезоне.
На первом этапе Кубка России Александр Большунов занял шестое место в спринте и четвёртое место в разделке на 10 км свободным стилем. В спринте Большунов был вынужден финишировать с одной палкой. На втором этапе Кубка России Большунов уже успел завоевать бронзовую медаль в соревнованиях в спринте.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Мужчины
- Александр Большунов — 36.25,8.
- Илья Порошкин +27,9.
- Илья Семиков +30,9.
- Денис Спицов +31,2.
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