Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

С 2 по 4 декабря в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.
Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Лиллехаммер, Норвегия. Расписание соревнований
2 декабря
13:00 — индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км, женщины.
14:45 — индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км, мужчины.
3 декабря
11:30 — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины.
12:10 — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины.
14:00 — спринт, свободный стиль, четвертьфиналы, женщины.
14:20 — спринт, свободный стиль, четвертьфиналы, мужчины.
14:55 — спринт, свободный стиль, полуфиналы, женщины.
15:10 — спринт, свободный стиль, полуфиналы, мужчины.
15:25 — спринт, свободный стиль, финал, женщины.
15:35 — спринт, свободный стиль, финал, мужчины.
4 декабря
12:45 — масс-старт, классический стиль, 20 км, женщины.
15:00 — масс-старт, классический стиль, 20 км, мужчины.
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