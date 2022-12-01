Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

С 2 по 4 декабря в Лиллехаммере (Норвегия) пройдёт второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание соревнований.

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2 декабря



13:00 — индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км, женщины.

14:45 — индивидуальная гонка, свободный стиль, 10 км, мужчины.

3 декабря

11:30 — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины.

12:10 — спринт, свободный стиль, квалификация, женщины.

14:00 — спринт, свободный стиль, четвертьфиналы, женщины.

14:20 — спринт, свободный стиль, четвертьфиналы, мужчины.

14:55 — спринт, свободный стиль, полуфиналы, женщины.

15:10 — спринт, свободный стиль, полуфиналы, мужчины.

15:25 — спринт, свободный стиль, финал, женщины.

15:35 — спринт, свободный стиль, финал, мужчины.



4 декабря



12:45 — масс-старт, классический стиль, 20 км, женщины.

15:00 — масс-старт, классический стиль, 20 км, мужчины.