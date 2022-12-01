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Непряева уверенно захватила лидерство в общем зачёте Кубка России

Непряева уверенно захватила лидерство в общем зачёте Кубка России
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Сегодня, 1 декабря, в Вершине Тёи завершилась разделка на 10 км у женщин. Победу одержала Наталья Непряева. По итогам разделки изменилась первая десятка общего зачёта лыжников в Кубке России.

Первой идёт Наталья Непряева (190 баллов), второе место занимает Вероника Степанова — 145 очков, а замыкает тройку сильнейших Екатерина Смирнова, на счету которой 131 балл.

Кубок России. Женщины. Общий зачёт. Топ-10:

  1. Наталья Непряева — 190.
  2. Вероника Степанова — 145.
  3. Екатерина Смирнова — 131.
  4. Елизавета Пантрина — 130.
  5. Мария Истомина — 123.
  6. Алёна Баранова — 117.
  7. Анна Грухвина — 179.
  8. Елизавета Шалабода — 72.
  9. Алия Иксанова — 69.
  10. Виктория Трошина — 57.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.

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