Непряева уверенно захватила лидерство в общем зачёте Кубка России
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Сегодня, 1 декабря, в Вершине Тёи завершилась разделка на 10 км у женщин. Победу одержала Наталья Непряева. По итогам разделки изменилась первая десятка общего зачёта лыжников в Кубке России.
Первой идёт Наталья Непряева (190 баллов), второе место занимает Вероника Степанова — 145 очков, а замыкает тройку сильнейших Екатерина Смирнова, на счету которой 131 балл.
Кубок России. Женщины. Общий зачёт. Топ-10:
- Наталья Непряева — 190.
- Вероника Степанова — 145.
- Екатерина Смирнова — 131.
- Елизавета Пантрина — 130.
- Мария Истомина — 123.
- Алёна Баранова — 117.
- Анна Грухвина — 179.
- Елизавета Шалабода — 72.
- Алия Иксанова — 69.
- Виктория Трошина — 57.
Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
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