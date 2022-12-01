Непряева уверенно захватила лидерство в общем зачёте Кубка России

Сегодня, 1 декабря, в Вершине Тёи завершилась разделка на 10 км у женщин. Победу одержала Наталья Непряева. По итогам разделки изменилась первая десятка общего зачёта лыжников в Кубке России.



Первой идёт Наталья Непряева (190 баллов), второе место занимает Вероника Степанова — 145 очков, а замыкает тройку сильнейших Екатерина Смирнова, на счету которой 131 балл.



Кубок России. Женщины. Общий зачёт. Топ-10:

Наталья Непряева — 190. Вероника Степанова — 145. Екатерина Смирнова — 131. Елизавета Пантрина — 130. Мария Истомина — 123. Алёна Баранова — 117. Анна Грухвина — 179. Елизавета Шалабода — 72. Алия Иксанова — 69. Виктория Трошина — 57.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.