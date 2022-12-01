Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов — первый, Мальцев и Коростелёв — в топ-3

Сегодня, 1 декабря, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем классической разделки на 15 км. Гонка проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи. Вторым пришёл Илья Порошкин, третье место завоевал Илья Семиков. По итогам разделки изменилось положение в дистанционном зачёте Кубка России.

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Александр Большунов — 87. Артём Мальцев —75. Савелий Коростелёв — 74. Денис Спицов — 71. Илья Порошкин — 70. Илья Семиков — 54. Андрей Мельиченко — 49. Иван Якимушкин — 48. Дмитрий Жуль, Евгений Белов — 45.

Ранее на этапе Кубка России в Вершине Тёи прошла разделка на 10 км у женщин. Победу с результатом 28.41,9 одержала Наталья Непряева. Второй пришла Екатерина Смирнова, а бронзу завоевала Алия Иксанова.