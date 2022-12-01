Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов — первый, Мальцев и Коростелёв — в топ-3
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Сегодня, 1 декабря, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем классической разделки на 15 км. Гонка проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи. Вторым пришёл Илья Порошкин, третье место завоевал Илья Семиков. По итогам разделки изменилось положение в дистанционном зачёте Кубка России.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины.
- Александр Большунов — 87.
- Артём Мальцев —75.
- Савелий Коростелёв — 74.
- Денис Спицов — 71.
- Илья Порошкин — 70.
- Илья Семиков — 54.
- Андрей Мельиченко — 49.
- Иван Якимушкин — 48.
- Дмитрий Жуль, Евгений Белов — 45.
Ранее на этапе Кубка России в Вершине Тёи прошла разделка на 10 км у женщин. Победу с результатом 28.41,9 одержала Наталья Непряева. Второй пришла Екатерина Смирнова, а бронзу завоевала Алия Иксанова.
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