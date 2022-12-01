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Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов — первый, Мальцев и Коростелёв — в топ-3

Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов — первый, Мальцев и Коростелёв — в топ-3
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Сегодня, 1 декабря, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем классической разделки на 15 км. Гонка проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи. Вторым пришёл Илья Порошкин, третье место завоевал Илья Семиков. По итогам разделки изменилось положение в дистанционном зачёте Кубка России.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины.

  1. Александр Большунов — 87.
  2. Артём Мальцев —75.
  3. Савелий Коростелёв — 74.
  4. Денис Спицов — 71.
  5. Илья Порошкин — 70.
  6. Илья Семиков — 54.
  7. Андрей Мельиченко — 49.
  8. Иван Якимушкин — 48.
  9. Дмитрий Жуль, Евгений Белов — 45.

Ранее на этапе Кубка России в Вершине Тёи прошла разделка на 10 км у женщин. Победу с результатом 28.41,9 одержала Наталья Непряева. Второй пришла Екатерина Смирнова, а бронзу завоевала Алия Иксанова.

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