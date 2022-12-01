Илья Семиков — о третьем месте в разделке: поставлю себе за гонку тройку с плюсом

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал второе место на классической разделке на 15 км, которая проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи.

«Поставлю себе за гонку четвёрку с минусом. Хотя нет, всё-таки тройку с плюсом. Организм ещё не работает как нужно после подготовительного периода. Ну и мороз мешал, конечно. Мышцы и даже мысли замерзают», — сказал Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Мужчины



1. Александр Большунов — 36.25,8.

2. Илья Порошкин — 36.53,7.

3. Илья Семиков — 36.56,7.

4. Денис Спицов — 36.57.

5. Савелий Коростелёв — 37.16,2.

6. Алексей Червоткин — 37.17,8.