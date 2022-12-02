Ивер Андерсен: не верил в победу, но перед стартом увидел, что Клебо приболел

Победитель 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере норвежский лыжник Ивер Тильдхейм Андерсен прокомментировал своё выступление.



«Я не думал, что выиграю. Но увидел, что Клебо немного приболел и что другие могут бороться за победу. Тогда я воспользовался возможностью», — приводит слова Андерсена норвежское издание NRK.



Эта победа стала первой для 22-летнего спортсмена на этапах Кубка мира. Это был его второй старт на Кубке мира в профессиональной карьере. В марте этого года он занял 24-е место в масс-старте классическим стилем на 50 км в Осло.



Компанию на пьедестале Андерсену составили товарищи по национальной команде Дидрик Тёнсет и Ханс Кристер Холунд, уступившие победителю 2,8 и 9,1 секунды соответственно. Напомним, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо не принял участия в гонке из-за недомогания. При этом сообщается, что тест на коронавирус у норвежца отрицательный.