Масгрэйв отреагировал на слова Иверсена, выступившего против дополнительной квоты Норвегии

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв выразил несогласие с норвежцем Эмилем Иверсеном, выступившим против дополнительной квоты для Норвегии на Кубке мира. На этапе в этой стране может выступать 12 норвежцев вместо шести привычных.



«Дополнительная квота — это единственная возможность соревноваться для тех, кто не в сборной. У спортсменов должна быть мотивация участвовать в гонках национального уровня в Норвегии. Я немного не согласен с тем, что говорит Иверсен», — приводит слова Масгрэйва Dagbladet.



Напомним, Масгрэйв стал единственным не норвежцем, который смог ворваться в первую десятку сегодняшней индивидуальной гонки на 10 км, заняв четвёртое место. Победителем стал молодой норвежец Ивер Тилдхейм Андерсен. Сразу за ним последовали его соотечественники Дидрик Тёнсет и Ханс Кристер Холунд.