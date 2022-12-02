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Масгрэйв отреагировал на слова Иверсена, выступившего против дополнительной квоты Норвегии

Масгрэйв отреагировал на слова Иверсена, выступившего против дополнительной квоты Норвегии
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Британский лыжник Эндрю Масгрэйв выразил несогласие с норвежцем Эмилем Иверсеном, выступившим против дополнительной квоты для Норвегии на Кубке мира. На этапе в этой стране может выступать 12 норвежцев вместо шести привычных.

«Дополнительная квота — это единственная возможность соревноваться для тех, кто не в сборной. У спортсменов должна быть мотивация участвовать в гонках национального уровня в Норвегии. Я немного не согласен с тем, что говорит Иверсен», — приводит слова Масгрэйва Dagbladet.

Напомним, Масгрэйв стал единственным не норвежцем, который смог ворваться в первую десятку сегодняшней индивидуальной гонки на 10 км, заняв четвёртое место. Победителем стал молодой норвежец Ивер Тилдхейм Андерсен. Сразу за ним последовали его соотечественники Дидрик Тёнсет и Ханс Кристер Холунд.

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