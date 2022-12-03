Йоханнес Клебо выиграл квалификацию конькового спринта на 2-м этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

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1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.49,8.

2. Лука Шанава (Франция) – отставание 0,53 секунды.

3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +2,0.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,3.

5. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,4.

6. Симен Мюхре (Норвегия) +3,2.

Квалификационный этап не сумели преодолеть несколько известных спортсменов — британец Эндрю Масгрэйв (стал 39-м) и чех Михал Новак (стал 38-м).

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).