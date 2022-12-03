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Шведка Рибом выиграла спринт на 2-м этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Шведка Рибом выиграла спринт на 2-м этапе Кубка мира в Лиллехаммере
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей соревнований стала шведка Эмма Рибом. Серебро досталось её соотечественнице Майе Дальквист. Бронзу завоевала норвежка Тириль Венг.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехамер (Норвегия). Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.20,4.
2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание + 0,1 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Новрегия) + 1,1.
4. Джессика Диггинс (США) + 2,2.
5. Виктория Карль (Германия) + 5,6.
6. Йоханна Хагстрём (Швеция) +9,4.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
03 декабря 2022, суббота. 15:21 МСК
Окончено
1
Эмма Рибом
Швеция
3:20.4
2
Майя Дальквист
Швеция
+0.1
3
Тириль Уднес Венг
Норвегия
+1.1
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