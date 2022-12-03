Спринтерский зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Рибом лидирует с 223 очками

24-летняя шведская чемпионка мира среди юниоров 2019 года в спринте Эмма Рибом упрочила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в гонке на втором этапе КМ, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).



Второе место на подиуме в субботней гонке досталось её соотечественнице Майе Дальквист (+0,1 секунды). Бронзу завоевала норвежка Тириль Венг (+1,1 секунды).



Лыжные гонки. Спринтерский зачёт Кубка мира. Женщины



1. Эмма Рибом (Швеция) — 223 очка.

2. Тириль Венг (Норвегия) — 195.

3. Майя Дальквист (Швеция) — 181.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 181.

5. Виктория Карль (Германия) — 130.



Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).