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Спринтерский зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Рибом лидирует с 223 очками

Спринтерский зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Рибом лидирует с 223 очками
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24-летняя шведская чемпионка мира среди юниоров 2019 года в спринте Эмма Рибом упрочила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в гонке на втором этапе КМ, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

Второе место на подиуме в субботней гонке досталось её соотечественнице Майе Дальквист (+0,1 секунды). Бронзу завоевала норвежка Тириль Венг (+1,1 секунды).

Лыжные гонки. Спринтерский зачёт Кубка мира. Женщины

1. Эмма Рибом (Швеция) — 223 очка.
2. Тириль Венг (Норвегия) — 195.
3. Майя Дальквист (Швеция) — 181.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 181.
5. Виктория Карль (Германия) — 130.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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