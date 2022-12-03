Видеообзор победы Эммы Рибом в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира

24-летняя шведская лыжница Эмма Рибом одержала победу в финале женского спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира – 2022/2023. Серебро досталось её соотечественнице Майе Дальквист (+0,1 секунды). Бронзу завоевала норвежка Тириль Венг (+1,1 секунды).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехамер (Норвегия). Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал.
1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.20,4.
2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание +0,1 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Новрегия) +1,1.
4. Джессика Диггинс (США) +2,2.
5. Виктория Карль (Германия) +5,6.
6. Йоханна Хагстрём (Швеция) +9,4.
Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
- 3 декабря 2022
-
19:09
-
18:52
-
17:44
-
17:05
-
16:50
-
16:40
-
15:56
-
15:37
-
15:27
-
15:07
-
15:00
-
14:34
-
13:09
-
12:28
-
12:26
-
12:04
-
12:04
-
11:55
-
11:29
-
11:23
-
11:15
-
11:12
-
09:55
-
09:49
-
09:27
- 2 декабря 2022
-
22:57
-
21:23
-
19:30
-
19:01
-
18:50
-
18:11
-
17:55
-
17:46
-
17:39
-
17:01