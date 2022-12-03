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Видеообзор победы Эммы Рибом в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира

Видеообзор победы Эммы Рибом в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира
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24-летняя шведская лыжница Эмма Рибом одержала победу в финале женского спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира – 2022/2023. Серебро досталось её соотечественнице Майе Дальквист (+0,1 секунды). Бронзу завоевала норвежка Тириль Венг (+1,1 секунды).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехамер (Норвегия). Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал.

1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.20,4.
2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание +0,1 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Новрегия) +1,1.
4. Джессика Диггинс (США) +2,2.
5. Виктория Карль (Германия) +5,6.
6. Йоханна Хагстрём (Швеция) +9,4.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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