Тренер Великобритании три минуты спорил с Вальнесом по поводу падения Клагнета

Тренер национальной сборной команды Великобритании по лыжным гонкам Ханс Кристиан Штадхейм в течение продолжительного времени спорил с норвежцем Эриком Вальнесом об эпизоде его столкновения с Джеймсом Клагнетом, который закончился падением британского лыжника и потерей им шансов на выход в полуфинал спринта на втором этапе Кубка мира, сообщает Dagbladet.
Штадхейм демонстрировал Вальнесу серию фотоснимков, запечатлевших его движение рукой в сторону Клагнета в момент столкновения, с целью узнать, что норвежец думает об этой ситуации. Дискуссия в общей сложности длилась около трёх минут.
Напомним, сегодня в Лиллехаммере (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо. Российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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