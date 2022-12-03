Тренер Великобритании три минуты спорил с Вальнесом по поводу падения Клагнета

Тренер национальной сборной команды Великобритании по лыжным гонкам Ханс Кристиан Штадхейм в течение продолжительного времени спорил с норвежцем Эриком Вальнесом об эпизоде его столкновения с Джеймсом Клагнетом, который закончился падением британского лыжника и потерей им шансов на выход в полуфинал спринта на втором этапе Кубка мира, сообщает Dagbladet.



Штадхейм демонстрировал Вальнесу серию фотоснимков, запечатлевших его движение рукой в сторону Клагнета в момент столкновения, с целью узнать, что норвежец думает об этой ситуации. Дискуссия в общей сложности длилась около трёх минут.



Напомним, сегодня в Лиллехаммере (Норвегия) завершились спринтерские соревнования у мужчин в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Их победителем стал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо. Российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).