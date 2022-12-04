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Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов — первый, Коростелёва нет в топ-3

Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов — первый, Коростелёва нет в топ-3
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Победитель гонки с раздельным стартом на 10 км Александр Большунов лидирует в дистанционном зачёте Кубка России. На счету трёхкратного олимпийского чемпиона 137 баллов. Денис Спицов идёт вторым — 116 очков. Замыкает тройку сильнейших Артём Мальцев — 115. 19-летний Савелий Коростелёв — на четвёртом месте (111).

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины.

  1. Александр Большунов — 137.
  2. Денис Спицов — 116.
  3. Артём Мальцев —115.
  4. Савелий Коростелёв — 111.
  5. Илья Порошкин — 104.
  6. Андрей Мельниченко — 80.
  7. Иван Якимушкин — 76.
  8. Илья Семиков — 69.
  9. Андрей Собакарёв — 57.
  10. Антон Тимашов — 56.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.

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