Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов — первый, Коростелёва нет в топ-3
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Победитель гонки с раздельным стартом на 10 км Александр Большунов лидирует в дистанционном зачёте Кубка России. На счету трёхкратного олимпийского чемпиона 137 баллов. Денис Спицов идёт вторым — 116 очков. Замыкает тройку сильнейших Артём Мальцев — 115. 19-летний Савелий Коростелёв — на четвёртом месте (111).
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины.
- Александр Большунов — 137.
- Денис Спицов — 116.
- Артём Мальцев —115.
- Савелий Коростелёв — 111.
- Илья Порошкин — 104.
- Андрей Мельниченко — 80.
- Иван Якимушкин — 76.
- Илья Семиков — 69.
- Андрей Собакарёв — 57.
- Антон Тимашов — 56.
Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
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