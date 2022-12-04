Дистанционный зачёт Кубка России: Большунов — первый, Коростелёва нет в топ-3

Победитель гонки с раздельным стартом на 10 км Александр Большунов лидирует в дистанционном зачёте Кубка России. На счету трёхкратного олимпийского чемпиона 137 баллов. Денис Спицов идёт вторым — 116 очков. Замыкает тройку сильнейших Артём Мальцев — 115. 19-летний Савелий Коростелёв — на четвёртом месте (111).

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины.

Александр Большунов — 137. Денис Спицов — 116. Артём Мальцев —115. Савелий Коростелёв — 111. Илья Порошкин — 104. Андрей Мельниченко — 80. Иван Якимушкин — 76. Илья Семиков — 69. Андрей Собакарёв — 57. Антон Тимашов — 56.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.