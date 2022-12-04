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Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в масс-старте классикой на 2-м этапе Кубка мира

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в масс-старте классикой на 2-м этапе Кубка мира
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ норвежец Пол Голберг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер. Масс-старт, классический стиль. Мужчины. 20 км

1. Пол Голберг (Норвегия) — 48.14,15
2. Сьюр Рёте (Норвегия) — отставание 0,9 секунды
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 1,1.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 1,7.
5. Вильям Порома (Швеция) + 1,7.
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 2,0.
7. Ховард Мосебю (Норвегия) + 2,4.
8. Эрик Рошё (Швеция) + 2,6.
9. Маттис Стенсхаген (Норвегия) + 3,5.
10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 3,9.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
04 декабря 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Пол Голберг
Норвегия
48:14.5
2
Сьюр Рёте
Норвегия
+0.9
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.1
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