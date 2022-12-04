Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в масс-старте классикой на 2-м этапе Кубка мира

В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ норвежец Пол Голберг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер. Масс-старт, классический стиль. Мужчины. 20 км

1. Пол Голберг (Норвегия) — 48.14,15

2. Сьюр Рёте (Норвегия) — отставание 0,9 секунды

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 1,1.

4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 1,7.

5. Вильям Порома (Швеция) + 1,7.

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 2,0.

7. Ховард Мосебю (Норвегия) + 2,4.

8. Эрик Рошё (Швеция) + 2,6.

9. Маттис Стенсхаген (Норвегия) + 3,5.

10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 3,9.

Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).