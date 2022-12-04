Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в масс-старте классикой на 2-м этапе Кубка мира

В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ норвежец Пол Голберг.
Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер. Масс-старт, классический стиль. Мужчины. 20 км
1. Пол Голберг (Норвегия) — 48.14,15
2. Сьюр Рёте (Норвегия) — отставание 0,9 секунды
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 1,1.
4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 1,7.
5. Вильям Порома (Швеция) + 1,7.
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 2,0.
7. Ховард Мосебю (Норвегия) + 2,4.
8. Эрик Рошё (Швеция) + 2,6.
9. Маттис Стенсхаген (Норвегия) + 3,5.
10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 3,9.
Напомним, российские лыжники пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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