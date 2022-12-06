Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

В разгаре Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
Напомним, первый и второй этап проходили в Вершине Тёи.
- III этап. Чусовой
10 декабря – спринт, свободный стиль
11 декабря – раздельный старт, свободный стиль
13 декабря – гонка преследования
- IV этап. Кирово-Чепецк
17 декабря – спринт, классический стиль
18 декабря – раздельный старт, классический стиль
20 декабря – раздельный старт, классический стиль
- V этап. Красногорск
25 декабря – спринт, классический стиль
27 декабря – спринт, свободный стиль
28 декабря – раздельный старт, классический стиль
- VI этап. Сыктывкар
12 января 2023 года – спринт, классический стиль
13 января 2023 года – раздельный старт, классический стиль
15 января 2023 года – скиатлон
- VII этап. Красногорск
3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль
5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль
- VIII этап. Кировск
7 апреля 2023 года – раздельный старт, классический стиль
8 апреля 2023 года – спринт, свободный стиль
9 апреля 2023 года – раздельный старт, свободный стиль
- 6 декабря 2022
-
10:06
-
09:25
-
00:37
- 5 декабря 2022
-
22:09
-
19:58
-
19:24
-
19:22
-
17:57
-
17:37
-
16:18
-
13:27
-
13:08
-
12:44
-
11:48
-
11:34
-
11:22
-
00:38
-
00:03
- 4 декабря 2022
-
22:49
-
22:25
-
21:52
-
18:48
-
17:22
-
17:05
-
16:26
-
15:50
-
13:52
-
13:40
-
13:28
-
12:25
-
11:50
-
11:38
-
11:20
-
11:19
-
10:30