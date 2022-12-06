Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

В разгаре Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

Напомним, первый и второй этап проходили в Вершине Тёи.

III этап. Чусовой

10 декабря – спринт, свободный стиль

11 декабря – раздельный старт, свободный стиль

13 декабря – гонка преследования

IV этап. Кирово-Чепецк

17 декабря – спринт, классический стиль

18 декабря – раздельный старт, классический стиль

20 декабря – раздельный старт, классический стиль

V этап. Красногорск

25 декабря – спринт, классический стиль

27 декабря – спринт, свободный стиль

28 декабря – раздельный старт, классический стиль

VI этап. Сыктывкар

12 января 2023 года – спринт, классический стиль

13 января 2023 года – раздельный старт, классический стиль

15 января 2023 года – скиатлон

VII этап. Красногорск

3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль

5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль

VIII этап. Кировск

7 апреля 2023 года – раздельный старт, классический стиль

8 апреля 2023 года – спринт, свободный стиль

9 апреля 2023 года – раздельный старт, свободный стиль