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Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований
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В разгаре Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.

Напомним, первый и второй этап проходили в Вершине Тёи.

  • III этап. Чусовой

10 декабря – спринт, свободный стиль
11 декабря – раздельный старт, свободный стиль
13 декабря – гонка преследования

  • IV этап. Кирово-Чепецк

17 декабря – спринт, классический стиль
18 декабря – раздельный старт, классический стиль
20 декабря – раздельный старт, классический стиль

  • V этап. Красногорск

25 декабря – спринт, классический стиль
27 декабря – спринт, свободный стиль
28 декабря – раздельный старт, классический стиль

  • VI этап. Сыктывкар

12 января 2023 года – спринт, классический стиль
13 января 2023 года – раздельный старт, классический стиль
15 января 2023 года – скиатлон

  • VII этап. Красногорск

3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль
5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль

  • VIII этап. Кировск

7 апреля 2023 года – раздельный старт, классический стиль
8 апреля 2023 года – спринт, свободный стиль
9 апреля 2023 года – раздельный старт, свободный стиль

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Теги Лыжи Кубок России •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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