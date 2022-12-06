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Йоханнес Клебо полностью пропустит грядущий этап Кубка мира в Бейтостёлене

Йоханнес Клебо полностью пропустит грядущий этап Кубка мира в Бейтостёлене
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо не выступит на третьем этапе Кубка мира – 2022/2023, который пройдёт с 9 по 11 декабря в Бейтостёлене (Норвегия). Клебо ещё не оправился от простуды, которой заболел на этапе КМ в Лиллехаммере.

Завтра, 7 декабря, Клебо отправится выздоравливать домой, в Тронхейм.

«Сейчас я должен выздороветь. Из Тронхейма я поеду в Давос, когда болезнь отступит. Конечно, это неприятно. Я хотел бы быть в оптимальной форме и пробежать гонки в Бейтостёлене. К сожалению, этого не случится. Прямо сейчас я не могу сказать, когда продолжу соревноваться», — приводит слова Клебо пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

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