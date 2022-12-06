Отец Клебо: Йоханнес вернётся ещё сильнее. Всё наше внимание направлено на ЧМ в Планице

Хокун Клебо, отец и менеджер пятикратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, высказался о пропуске сыном третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 в Бейтостёлене (Норвегия) из-за простуды.

«Не так мы рассчитывали начать сезон. Йоханнес любит соревноваться, но, к сожалению, из-за болезни и травм не всё складывается. Но мы не вешаем нос. Йоханнес планирует вернуться ещё сильнее. Сейчас основное внимание мы уделяем тому, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира в Планице. Недостатка мотивации у него нет», — приводит слова Клебо пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Чемпионат мира – 2023 по лыжным гонкам пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта. Россияне в нём принять участие не смогут.