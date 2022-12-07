Нисканен отказался от приглашения президента Финляндии отпраздновать День независимости

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен ответил отказом на приглашение президента Финляндии отпраздновать День независимости на торжественном приёме, сообщает Ilta Sanomat. Данный праздник отмечается 6 декабря.

Накануне Нисканен впервые стал отцом. Супруга Саана (бывшая лыжница) подарила Ийво сына.

Сегодня, 7 декабря, Нисканен опубликовал фото, подтвердив информацию СМИ. В кадре лыжник с детской переноской выходит из больницы.

«На этот раз празднуем 105-летие Финляндии дома, всё-таки атмосфера празднования в замке будет передана через телевидение», — подписал фото Нисканен.

Фото: из личного архива Ийво Нисканена

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 30-летний Нисканен завоевал три награды: золото в классической разделке, серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне.