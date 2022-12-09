«Уверен, это оптимальное решение». Тренер сборной — о трансляциях Кубка России по лыжам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о ситуации с отсутствием трансляций Кубка России по лыжным гонкам.



«Я уверен, что ФЛГР тщательно изучала вопрос с трансляциями, рассматривала все варианты, просчитывала коммерческую выгоду от продажи прав и приняла то решение, которое было оптимальным. Не думаю, что представители «Матч ТВ» бились в дверь к Елене Валерьевне и упрашивали её о том, чтобы сделать трансляции Кубка России, предлагая выгодные условия.



Идти на поводу у телевидения и проводить соревнования только в крупных центрах? Это вообще неправильно. На подобные мероприятия завязано слишком много людей, чтобы просто сказать им – мы к вам не поедем, потому что к вам телевидение не едет и показывать не будет. Как такое возможно с человеческой точки зрения? Нам организовали вообще всё, выполнили все наши хотелки, а мы просто откажемся? Да это удар по региону!



Если опираться только на телевидение, мы бы из Тюмени вообще не уезжали. Да и не всем телекомпаниям это интересно. И не всем журналистам, к сожалению. Вот многие кричат о том, что нас не показывали, пишут про это едкие статьи. Ребята, а вы сами сюда приезжали?» — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью c Егором Сориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.