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Вероника Степанова с большим преимуществом выиграла спринт на 3-м этапе Кубка России

Вероника Степанова с большим преимуществом выиграла спринт на 3-м этапе Кубка России
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В Чусовом (Пермский край) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, которая так же уверенно выиграла квалификацию.

Лыжные гонки. Кубок России, 3-й этап. Чусовой. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Вероника Степанова — 3.47,16.
2. Анна Грухвина — отставание 6,93 секунды.
3. Анастасия Фалеева +7,03.
4. Мария Истомина +7,3.
5. Екатерина Смирнова +8,4.
6. Анастасия Доценко +10,07.

Отметим, что этап в Чусовом полностью пропускают Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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