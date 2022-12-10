Вероника Степанова с большим преимуществом выиграла спринт на 3-м этапе Кубка России

В Чусовом (Пермский край) прошёл финал женского спринта в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова, которая так же уверенно выиграла квалификацию.

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1. Вероника Степанова — 3.47,16.

2. Анна Грухвина — отставание 6,93 секунды.

3. Анастасия Фалеева +7,03.

4. Мария Истомина +7,3.

5. Екатерина Смирнова +8,4.

6. Анастасия Доценко +10,07.

Отметим, что этап в Чусовом полностью пропускают Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).