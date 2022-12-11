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Губерниев: скоро все забудут про лыжников. Пусть обзываются, а то о них никто не вспомнит

Губерниев: скоро все забудут про лыжников. Пусть обзываются, а то о них никто не вспомнит
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Александра Большунова о Сергее Устюгове, который после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России – 2022/2023 заявил, что может называть членов сборной России «мешками».

«Мне кажется, что скоро все забудут про лыжников. Для того чтобы привлечь внимание, им нужно друг друга мешками называть! Их никто не показывает… Да и сами они к этому не стремятся, как выяснилось. Скоро дойдёт до того, что соревнования будут проходить в Антарктиде или где-то в районе Новой Земли. Куда их ещё проведут дороги лыжной федерации и Елены Валерьевны Вяльбе.

Проблема следующая: сейчас мы не обсуждаем спортивный результат, потому что этого никто не видит. Сегодняшнюю победу Большунова вообще никто не заметил. Наверное, Большунова, Устюгова, Сорина и Вяльбе всё устраивает. Поэтому пусть дальше обзываются, потому что иначе про них никто не вспомнит и не узнает!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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