Нортуг занял 26-е место в марафоне на открытии Кубка Ski Classics

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, норвежский лыжник Петтер Нортуг занял 26-е место в 35-километровой гонке на открытии Кубка серии Ski Classics.

Норвежец более чем на две минуты отстал от победителя — шведа Эмиля Перссона. Всего в гонке приняли участие 135 спортсменов.

«Мне необходим такой бег, чтобы привести себя в форму», — сказал Нортуг в интервью NRK.

Напомним, в прошлом сезоне Нортуг принял участие в нескольких соревнованиях марафонской серии Ski Classics в качестве любителя. В этом сезоне норвежец запустил свою команду Ski Classics Pro Team: Team Northug Crucible. В неё входят в общей сложности пять спортсменов: Петтер и Эвен Нортуг, Пол Троан Ауне, Йоханна Хеймдал и Ине Лёвлиен.

В последнее время Нортуг тренируется от 75 до 80 часов в месяц. Это больше, чем перед стартом чемпионата мира в декабре 2018 года.

Также Нортуг работает биатлонным экспертом на норвежском телеканале TV2.