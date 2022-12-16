Глава AIPS извинился за невнесение Большунова в голосование за лучшего атлета

Президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло принёс свои извинения за то, что организация забыла о лыжнике Александре Большунове и других россиянах при составлении списка кандидатов на участие в голосовании на лучшего спортсмена года.
Организаторы премии в общей сложности утвердили четыре номинации для голосования: «Лучший спортсмен», «Лучшая спортсменка», «Лучшая команда года» и «Лучший пресс‑объект». Среди номинантов на звание «Лучший спортсмен года» не оказалось, в частности, Большунова, выигравшего три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине.
«Российские журналисты могут принять участие в голосовании на тех же основаниях, что и все остальные. Многие российские журналисты — члены AIPS, и в этом нет никаких проблем. Я сожалею, что российских спортсменов нет в этом списке. Хотел бы отметить, что ряда других атлетов также там нет. Когда список был отредактирован на основе мнения жюри, мы не получили напоминания от россиян. Мы забыли о Большунове, хотя он действительно завоевал три золотые медали на Олимпиаде, приношу свои извинения по этому поводу. Но это никаким образом не связано с политикой», — приводит слова Мерло «Матч ТВ».
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