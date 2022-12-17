Истомина выиграла пролог классического спринта на 4-м этапе Кубка России, Непряева — 2-я

В Кирово-Чепецке прошла квалификация женского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Её выиграла Мария Истомина. Второй результат показала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 Наталья Непряева, полностью пропустившая предыдущий этап КР.

При этом лидер общего зачёта Кубка России Вероника Степанова показала лишь седьмое время.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Женщины. Квалификация

1. Мария Истомина – 4.51,22.

2. Наталья Непряева – отставание 0,14 секунды.

3. Анастасия Фалеева +6,93.

4. Алёна Баранова +8,05.

5. Ольга Царёва +9,57.

6. Анастасия Доценко +9,82.

7. Вероника Степанова +10,47.