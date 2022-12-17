Швейцарка Надине Фендрих стала лучшей в прологе конькового спринта на 4-м этапе Кубка мира
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В Давосе (Швейцария) прошла квалификация женского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала швейцарка Надине Фендрих. Второй результат у норвежки Тириль Уднес Венг. Тройку лучших замкнула словенка Эва Уревц.
Лыжные гонки. Кубок мира, 4-й этап. Давос. Спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация
1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2.37,2.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) – отставание 1,6 секунды.
3. Эва Уревц (Словения) +1,8.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,4.
5. Рози Бреннен (США) +2,8.
6. Джессика Диггинс (США) +3,4.
Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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