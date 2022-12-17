Фото: Александр Большунов жмёт руку Сергея Устюгова после победы в спринте на 4-м этапе КР

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов пожал руку олимпийскому чемпиону в эстафете, двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову во время награждения призёров спринтерской гонки в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023.

Напомним, концовка спринта ознаменовалась жёсткой борьбой между Большуновым и Устюговым. Александр наехал на лыжи Устюгова при переходе на его лыжню, из-за чего тот чуть не упал.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов – 4.10,39.

2. Сергей Устюгов – отставание 2,50 секунды.

3. Александр Терентьев (победитель квалификации) +2,99.

4. Илья Семиков +3,37.

5. Алексей Червоткин +3,56.

6. Глеб Ретивых +7,00.