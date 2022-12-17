Фото: Александр Большунов жмёт руку Сергея Устюгова после победы в спринте на 4-м этапе КР
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов пожал руку олимпийскому чемпиону в эстафете, двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову во время награждения призёров спринтерской гонки в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023.
Напомним, концовка спринта ознаменовалась жёсткой борьбой между Большуновым и Устюговым. Александр наехал на лыжи Устюгова при переходе на его лыжню, из-за чего тот чуть не упал.
Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал
1. Александр Большунов – 4.10,39.
2. Сергей Устюгов – отставание 2,50 секунды.
3. Александр Терентьев (победитель квалификации) +2,99.
4. Илья Семиков +3,37.
5. Алексей Червоткин +3,56.
6. Глеб Ретивых +7,00.
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