Александр Большунов взял золото в разделке на 4-м этапе Кубка России

В Кирово-Чепецке завершилась гонка с раздельным стартом классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал олимпийский чемпион Александр Большунов. Серебряную награду завоевал Антон Тимашов. Третьим к финишу пришёл Алексей Червоткин.
Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Разделка, классический стиль. 15 км. Мужчины
1. Александр Большунов — 41.14,7.
2. Антон Тимашов — отставание 39,9 секунды.
3. Алексей Червоткин +46,3.
4. Илья Семиков +52,7.
5. Денис Спицов +1.27,9.
6. Евгений Белов +1.44,3.
7. Андрей Собакарёв +1.48,9.
8. Иван Якимушкин +1.53,2.
9. Евгений Семяшкин +2.31,1.
10. Александр Гребенько +2.36,6.
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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