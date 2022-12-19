Якимушкин прокомментировал призовые на Кубке России

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в лыжном марафоне Иван Якимушкин высказался о призовых на этапах Кубка России— 2022/2023 по лыжным гонкам.



«Да, наши призовые выплаты ниже, чем на Кубке мира, но на внутренних стартах в этом сезоне, наверное, самые высокие призовые. И это шаг вперед. Члены сборной по-прежнему получают зарплату, и, в принципе, мы финансово устойчиво себя чувствуем», — приводит слова Якимушкина шведское издание SVT.

В общем зачёте Кубка России — 2022/2023 Якимушкин занимает пятое место с 293-мя очками в своём активе. По итогам завершившейся вчера мужской гонки с раздельным стартом классическим стилем он занял восьмую позицию.



Напомним, Кубок России состоит из восьми этапов, и завершится в апреле 2023 года. На данный момент проходит четвертый этап соревнований в Кирово-Чепецке (Кировская область). Следующие этапы пройдут в Красногорске (Московская область), Сыктывкаре (Республика Коми), вновь в Красногорске и финал в Кировске (Мурманская область).