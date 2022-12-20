Бородавко обошёл Тутберидзе в борьбе за звание лучшего тренера ОИ в Пекине по версии ОКР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко стал лауреатом премии Олимпийского комитета России (ОКР) в номинации «Лучший тренер зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине». За выступление на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) такую же награду получила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Отметим, что за звание лучшего тренера зимней Олимпиады – 2022 также боролись тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе и наставник прыгунов с трамплина Евгений Плехов.

В Пекине сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград — четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Из них два личных золота на счету многолетнего подопечного Бородавко — Александра Большунова.