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ОКР признал Елену Вяльбе лучшим руководителем федерации по зимним видам спорта

ОКР признал Елену Вяльбе лучшим руководителем федерации по зимним видам спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе признана Олимпийским комитетом России (ОКР) лучшим руководителем федерации по зимним видам спорта.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград — четыре золота, четыре серебра и три бронзы.

В данный момент российские лыжники на целый сезон отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

В номинации за право быть лучшим руководителем федерации по летним видам спорта Владимир Сальников (Всероссийская федерация плавания) и Михаил Мамиашвили (Федерация спортивной борьбы) получили равное количество голосов.

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