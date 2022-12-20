ОКР признал Елену Вяльбе лучшим руководителем федерации по зимним видам спорта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе признана Олимпийским комитетом России (ОКР) лучшим руководителем федерации по зимним видам спорта.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград — четыре золота, четыре серебра и три бронзы.

В данный момент российские лыжники на целый сезон отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

В номинации за право быть лучшим руководителем федерации по летним видам спорта Владимир Сальников (Всероссийская федерация плавания) и Михаил Мамиашвили (Федерация спортивной борьбы) получили равное количество голосов.