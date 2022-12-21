Лыжная сборная Швеции назвала десятку участников ЧМ-2023 в Планице
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Лыжная сборная Швеции назвала имена десяти участников чемпионата мира 2023 года в Планице (Словения), который пройдёт с 21 февраля по 5 марта.
Женщины:
- Фрида Карлссон.
- Майя Дальквист.
- Эбба Андерссон.
- Йоханна Хагстрём.
- Эмма Рибом.
- Йонна Сундлинг.
- Моа Илар.
Мужчины:
- Эдвин Ангер.
- Калле Хальфварссон.
- Вильям Порома.
«Сегодня мы объявили десять спортсменов, которые поедут на чемпионат мира. Кто получит последние путёвки, будет решено и объявлено после этапа Кубка мира в Ле-Русе», — приводит слова менеджера национальной сборной Андерса Быстрёма официальный сайт Шведской лыжной ассоциации.
Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
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