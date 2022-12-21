Лыжная сборная Швеции назвала десятку участников ЧМ-2023 в Планице

Лыжная сборная Швеции назвала имена десяти участников чемпионата мира 2023 года в Планице (Словения), который пройдёт с 21 февраля по 5 марта.

Женщины:

Фрида Карлссон. Майя Дальквист. Эбба Андерссон. Йоханна Хагстрём. Эмма Рибом. Йонна Сундлинг. Моа Илар.

Мужчины:

Эдвин Ангер. Калле Хальфварссон. Вильям Порома.

«Сегодня мы объявили десять спортсменов, которые поедут на чемпионат мира. Кто получит последние путёвки, будет решено и объявлено после этапа Кубка мира в Ле-Русе», — приводит слова менеджера национальной сборной Андерса Быстрёма официальный сайт Шведской лыжной ассоциации.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в связи с ситуацией на Украине.