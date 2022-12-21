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Лыжная сборная Швеции назвала десятку участников ЧМ-2023 в Планице

Лыжная сборная Швеции назвала десятку участников ЧМ-2023 в Планице
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Лыжная сборная Швеции назвала имена десяти участников чемпионата мира 2023 года в Планице (Словения), который пройдёт с 21 февраля по 5 марта.

Женщины:

  1. Фрида Карлссон.
  2. Майя Дальквист.
  3. Эбба Андерссон.
  4. Йоханна Хагстрём.
  5. Эмма Рибом.
  6. Йонна Сундлинг.
  7. Моа Илар.

Мужчины:

  1. Эдвин Ангер.
  2. Калле Хальфварссон.
  3. Вильям Порома.

«Сегодня мы объявили десять спортсменов, которые поедут на чемпионат мира. Кто получит последние путёвки, будет решено и объявлено после этапа Кубка мира в Ле-Русе», — приводит слова менеджера национальной сборной Андерса Быстрёма официальный сайт Шведской лыжной ассоциации.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

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