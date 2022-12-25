Большунов выиграл квалификацию классического спринта на 5-м этапе КР, Устюгов стал третьим

В Красногорске завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, квалификация. Мужчины, 1,4 км

1. Александр Большунов — 3.01,3.

2. Александр Терентьев — отставание 1,43 секунды.

3. Сергей Устюгов +2,04.

4. Глеб Ретивых +2,97.

5. Сергей Ардашев +4,44.

6. Ермил Вокуев +5,10…

10. Илья Семиков +6,68…

12. Савелий Коростелёв +7,35.

Из неожиданных результатов пролога стоит отметить непопадание в топ-30 Андрея Мельниченко и Евгения Белова.

Ранее у женщин квалификацию выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева.