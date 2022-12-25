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Большунов выиграл квалификацию классического спринта на 5-м этапе КР, Устюгов стал третьим

Большунов выиграл квалификацию классического спринта на 5-м этапе КР, Устюгов стал третьим
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В Красногорске завершилась квалификация мужского спринта в классическом стиле в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России, Пятый этап. Красногорск. Спринт, квалификация. Мужчины, 1,4 км

1. Александр Большунов — 3.01,3.
2. Александр Терентьев — отставание 1,43 секунды.
3. Сергей Устюгов +2,04.
4. Глеб Ретивых +2,97.
5. Сергей Ардашев +4,44.
6. Ермил Вокуев +5,10…
10. Илья Семиков +6,68…
12. Савелий Коростелёв +7,35.

Из неожиданных результатов пролога стоит отметить непопадание в топ-30 Андрея Мельниченко и Евгения Белова.

Ранее у женщин квалификацию выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
25 декабря 2022, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
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