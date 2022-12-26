Тренер Большунова отреагировал на решение признать лыжника виновным в ситуации с Устюговым

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о решении ФЛГР признать Александра Большунова виновным в ситуации с Сергеем Устюговым.
«У нас достаточно квалифицированное судейство. Важно трактовать правильно. Если бы Большунова признали виновным, то было бы совершенно другое решение.
Есть предупреждение, жёлтая карточка и дисквалификация. Это самое слабое нарушение. Был контакт, но не было грубого нарушения правил. Судьи вынесли такое решение — у них были на это все полномочия», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта. Трёхкратному олимпийскому чемпиону было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам».
- 26 декабря 2022
-
15:46
-
15:40
-
15:39
-
14:59
-
01:29
-
00:11
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:42
-
23:31
-
23:21
-
20:44
-
19:32
-
19:30
-
19:06
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:41
-
16:16
-
15:53
-
15:42
-
15:33
-
15:32
-
15:25
-
15:17
-
12:17
-
11:47
-
11:24
-
09:48
-
01:36
-
01:23
- 24 декабря 2022
-
23:07