Тренер Большунова отреагировал на решение признать лыжника виновным в ситуации с Устюговым

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о решении ФЛГР признать Александра Большунова виновным в ситуации с Сергеем Устюговым.



«У нас достаточно квалифицированное судейство. Важно трактовать правильно. Если бы Большунова признали виновным, то было бы совершенно другое решение.

Есть предупреждение, жёлтая карточка и дисквалификация. Это самое слабое нарушение. Был контакт, но не было грубого нарушения правил. Судьи вынесли такое решение — у них были на это все полномочия», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Большунов дважды подрезал Устюгова во время классического спринта. Трёхкратному олимпийскому чемпиону было вынесено предупреждение в соответствии с пунктом «создание помех другим участникам».