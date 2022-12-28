Вокуев: сегодня всё более-менее получилось, совсем другие движения, чем в начале сезона

Российский лыжник Ермил Вокуев прокомментировал своё выступление в классической разделке на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России – 2022/2023 в Красногорске (Московская область).

«Сегодня всё более-менее получилось, совсем другие движения, чем в начале сезона. Но всё равно пока достаточно тяжело. Бежал на no wax, процентов на 90 работал даблом, мало где пришлось подключать попеременный ход», — сказал Вокуев после гонки в эфире телеканала «Спортивный».

30-летний Ермил Вокуев прошёл дистанцию за 39 минут и 12,9 секунды. На данный момент с этим результатом он занимает четвёртое место, уступая лидеру гонки 28,9 секунды. Лидером является Илья Семиков, второй — Илья Порошкин, третий — Алексей Червоткин.