Тренер Олег Перевозчиков оценил выступление Семикова и Порошкина в разделке классикой

Российский тренер по лыжным гонкам Олег Перевозчиков оценил выступление своих подопечных Ильи Семикова и Ильи Порошкина в классической разделке на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России. Подопечные Перевозчикова заняли первое и второе места соответственно.
«Результат сам говорит за себя. Очень надеялся на эту классическую гонку, потому что оба спортсмена отдают предпочтение классическому стилю. На что наработали, то и показали. Они очень грамотно разложились по дистанции. Круг маленький, много информации можно было дать спортсменам. Сегодня было два варианта – no wax или мазь. Мои спортсмены выбрали лыжи на мази. В классике они подтвердили свой статус, надеюсь, что ниже этого и в следующих гонках опускаться не будут. Хотя у нас очень сильная конкуренция, и даже седьмое-восьмое место идёт с небольшим отставанием, так что просто попасть в топ-10 – тоже достойно», — сказал Перевозчиков после гонки в эфире телеканала «Спортивный».
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