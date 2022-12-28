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Тренер Олег Перевозчиков оценил выступление Семикова и Порошкина в разделке классикой

Тренер Олег Перевозчиков оценил выступление Семикова и Порошкина в разделке классикой
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Российский тренер по лыжным гонкам Олег Перевозчиков оценил выступление своих подопечных Ильи Семикова и Ильи Порошкина в классической разделке на 15 км в рамках пятого этапа Кубка России. Подопечные Перевозчикова заняли первое и второе места соответственно.

«Результат сам говорит за себя. Очень надеялся на эту классическую гонку, потому что оба спортсмена отдают предпочтение классическому стилю. На что наработали, то и показали. Они очень грамотно разложились по дистанции. Круг маленький, много информации можно было дать спортсменам. Сегодня было два варианта – no wax или мазь. Мои спортсмены выбрали лыжи на мази. В классике они подтвердили свой статус, надеюсь, что ниже этого и в следующих гонках опускаться не будут. Хотя у нас очень сильная конкуренция, и даже седьмое-восьмое место идёт с небольшим отставанием, так что просто попасть в топ-10 – тоже достойно», — сказал Перевозчиков после гонки в эфире телеканала «Спортивный».

Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 5, Красногорск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль.
28 декабря 2022, среда. 12:30 МСК
Идёт
1
Илья Семиков
Республика Коми
38:44.0
2
Илья Порошкин
Республика Коми
+7.3
3
Алексей Червоткин
Москва
+23.9
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