Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Фендрих — пятая

В Фаль Мюстайре (Швейцария) завершилcя финал женского спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победительницей стала швейцарская лыжница Надине Фендрих, второе место заняла шведка Майя Дальквист, замкнула тройку призёров норвежка Лотта Уднес Венг.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины.



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 925.

2. Джессика Диггинс (США) — 738.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 639.

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 632.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 626.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 541.

7. Анна Кьерсти Кальво (Норвегия)— 535.

8. Майя Дальквист (Швеция) — 525.

9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 512.

10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 483.