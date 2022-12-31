Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Фендрих — пятая

В Фаль Мюстайре (Швейцария) завершилcя финал женского спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победительницей стала швейцарская лыжница Надине Фендрих, второе место заняла шведка Майя Дальквист, замкнула тройку призёров норвежка Лотта Уднес Венг.
Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом:
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины.
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 925.
2. Джессика Диггинс (США) — 738.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 639.
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 632.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 626.
6. Катарина Хенниг (Германия) — 541.
7. Анна Кьерсти Кальво (Норвегия)— 535.
8. Майя Дальквист (Швеция) — 525.
9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 512.
10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 483.
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