«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо лидирует, Пеллегрино — второй

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо вышел в лидеры мужского зачёта «Тур де Ски» после сегодняшней победы в финале спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки в Фаль-Мюстайре (Швейцария). На второй позиции зачёта расположился итальянец Федерико Пеллегрино. Чешский лыжник Михал Новак занимает третье место.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1:54.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,07.

3. Михал Новак (Чехия) +0,16.

4. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +0,17.

5. Лука Шанава (Франция) +0,19.

6. Ришар Жув (Франция) +0,23.

7. Яник Рибли (Швейцария) +0,31.

8. Валерио Гронд (Швейцария) +0,36.

9. Пол Голберг (Норвегия) +0,37.

10. Рено Же (Франция) +0,38.