«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо лидирует, Пеллегрино — второй
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо вышел в лидеры мужского зачёта «Тур де Ски» после сегодняшней победы в финале спринта свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки в Фаль-Мюстайре (Швейцария). На второй позиции зачёта расположился итальянец Федерико Пеллегрино. Чешский лыжник Михал Новак занимает третье место.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1:54.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,07.
3. Михал Новак (Чехия) +0,16.
4. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +0,17.
5. Лука Шанава (Франция) +0,19.
6. Ришар Жув (Франция) +0,23.
7. Яник Рибли (Швейцария) +0,31.
8. Валерио Гронд (Швейцария) +0,36.
9. Пол Голберг (Норвегия) +0,37.
10. Рено Же (Франция) +0,38.
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