Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на «Тур де Ски», Хальфварссон — второй

Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на «Тур де Ски», Хальфварссон — второй
Комментарии

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Квалификация

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.37,53.
  2. Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 2,94 секунды.
  3. Бен Огден (США) +3,38.
  4. Лука Шанава (Франция) +4.07.
  5. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +4,38.
  6. Михал Новак (Чехия) +4,71.
  7. Симоне Мочеллини (Италия) +5,14.
  8. Рено Же (Франция) +5,39.
  9. Пол Голберг (Норвегия) +5,40.
  10. Оскар Свенссон (Швеция) +5,70.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
06 января 2023, пятница. 12:37 МСК
Окончено

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023