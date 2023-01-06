Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на «Тур де Ски», Хальфварссон — второй

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.



Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Квалификация

Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.37,53. Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 2,94 секунды. Бен Огден (США) +3,38. Лука Шанава (Франция) +4.07. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +4,38. Михал Новак (Чехия) +4,71. Симоне Мочеллини (Италия) +5,14. Рено Же (Франция) +5,39. Пол Голберг (Норвегия) +5,40. Оскар Свенссон (Швеция) +5,70.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).