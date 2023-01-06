Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на «Тур де Ски», Хальфварссон — второй
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Квалификация
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.37,53.
- Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 2,94 секунды.
- Бен Огден (США) +3,38.
- Лука Шанава (Франция) +4.07.
- Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +4,38.
- Михал Новак (Чехия) +4,71.
- Симоне Мочеллини (Италия) +5,14.
- Рено Же (Франция) +5,39.
- Пол Голберг (Норвегия) +5,40.
- Оскар Свенссон (Швеция) +5,70.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
06 января 2023, пятница. 12:37 МСК
Окончено
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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