Немка Хенниг выиграла классический масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски», Карлссон — вторая

В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся женский масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Катарина Хенниг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Масс-старт, 15 км. Классический стиль. Женщины

1. Катарина Хенниг (Германия) — 44.26,7.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,7 секунды.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,8.

4. Рози Бреннен (США) +1,0.

5. Тереза Штадлобер (Австрия) + 10,9.

6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) + 17,3.

Отметим, что действующей чемпионкой «Тур де Ски» является россиянка Наталья Непряева. Она, как и другие российские и белорусские лыжницы, пропускает международный сезон-2022/2023 по решению FIS.