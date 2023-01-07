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Немка Хенниг выиграла классический масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски», Карлссон — вторая

Немка Хенниг выиграла классический масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски», Карлссон — вторая
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся женский масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немка Катарина Хенниг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Масс-старт, 15 км. Классический стиль. Женщины

1. Катарина Хенниг (Германия) — 44.26,7.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,7 секунды.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,8.
4. Рози Бреннен (США) +1,0.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) + 10,9.
6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) + 17,3.

Отметим, что действующей чемпионкой «Тур де Ски» является россиянка Наталья Непряева. Она, как и другие российские и белорусские лыжницы, пропускает международный сезон-2022/2023 по решению FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
07 января 2023, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
Катарина Хенниг
Германия
44:26.7
2
Фрида Карлссон
Швеция
+0.7
3
Кертту Нисканен
Финляндия
+0.8
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