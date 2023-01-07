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Йоханнес Клебо выиграл классический масс-старт на третьем этапе «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо выиграл классический масс-старт на третьем этапе «Тур де Ски»
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Масс-старт, 15 км. Классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.59,2.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Франческо де Фабиани (Италия) + 1,2.
4. Антуан Сир (Канада) + 1,3.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,6.
6. Вильям Порома (Швеция) + 1,9.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 2,1.
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 3,1.

Напомним, российские лыжники пропускают международный сезон-2022/2023 из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
07 января 2023, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
39:59.2
2
Пол Голберг
Норвегия
+0.4
3
Франческо де Фабиани
Италия
+1.2
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