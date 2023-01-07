Йоханнес Клебо превзошёл рекорд Большунова и Устюгова по победам на этапах «Тур де Ски»

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Это шестая победа норвежца подряд в рамках многодневки. Благодаря этой победе Клебо опередил российских лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова, которые до этого одерживали по пять побед подряд; Сергей – в сезоне-2016/2017, Александр – в сезоне-2020/2021.

Напомним, российские лыжники пропускают международный сезон-2022/2023 из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Масс-старт, 15 км. Классический стиль. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.59,2.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.

3. Франческо де Фабиани (Италия) + 1,2.

4. Антуан Сир (Канада) + 1,3.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,6.

6. Вильям Порома (Швеция) + 1,9.

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 2,1.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 3,1.